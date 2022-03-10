İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergani Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp maddi menfaat temin ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilerin olduğunu belirledi.

Zanlılar S.N., E.K., M.A., A.Ş. ve M.Z.K.'nin 35 ayrı dolandırıcılık olayında 682 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Diyarbakır ve Elazığ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.