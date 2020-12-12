Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tır metrobüs bariyerlerine çarptı, D-100 kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında metrobüs bariyerlerine çarparak ters döndü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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