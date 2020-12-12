Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuraklığın vurduğu Çanakkale’ye beklenen yağış geldi
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’ye yaşanan kuraklık sonrası beklenen yağış geldi. Birkaç gün daha devam etmesi beklenen yağışla birlikte, su seviyesinin azaldığı Atikhisar Barajı'nda doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak uyarısı yaptığı Çanakkale’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış, kent merkezinde sağanak şeklinde devam etti.
Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kalmıştı. Dün gece başlayan ve birkaç gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların barajın doluluk oranını artırması bekleniyor.
Son Haberler
- 13:54
- 13:57
- 13:51
- 13:58
- 13:43
Sıradaki Haber
Maske takmayan kadın, polisle tartıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz