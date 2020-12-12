Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak uyarısı yaptığı Çanakkale’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış, kent merkezinde sağanak şeklinde devam etti.

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kalmıştı. Dün gece başlayan ve birkaç gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların barajın doluluk oranını artırması bekleniyor.

