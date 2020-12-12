Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi tarafından yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alındı.

Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapacak yabancı plakalı tır, riskli olarak değerlendirildi, gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alındı.

Araç sürücüsü gümrük işlemlerini yaptırmak için müracaat ettiğinde, araç X-Ray tarama cihazına yönlendirildi. X-Ray taramasında tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği şüpheli bölgeler, kesilerek açıldı. Gizli bölmelerde, 62 paket içerisinde toplam 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilo uyuşturucu madde ve yarım litre likit esrar ele geçirildi.

Ekipler, 36,5 milyon lira değerindeki uyuşturucuya ve tıra el koydu.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

