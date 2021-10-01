Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, tırın dorsesinde Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda Taşucu'ndaki Seka Limanı'nda operasyon düzenledi.
Operasyonda, gemiyle KKTC'ye götürülmesi planlanan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu.
Tır şoförü tutuklandı
Polisin gözaltına aldığı tır şoförü A.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Mersin
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