Giresun'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı numarasını arkadaşıyla paylaştı. Genç kız her iki kişiden de davacı oldu.

Yargı süreci başladı.

Yerel mahkeme, davacıyı haklı bulmadı. Eylemin "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, beraat kararı verdi.

Yargıtay kararı bozdu

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne geldi.

Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın bozulmasına hükmetti.