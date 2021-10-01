Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?
[Fotoğraf: AA]
Eski kız arkadaşının telefon numarasını başkasıyla paylaştı. Numarası kendisinden habersiz paylaşılan kişi şikayetçi oldu. Yerel mahkeme eylemi suç olarak görmedi, beraat kararı verdi. Yargıtay o kararı "hukuka aykırı" gerekçesiyle bozdu.
Giresun'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı numarasını arkadaşıyla paylaştı. Genç kız her iki kişiden de davacı oldu.
Yargı süreci başladı.
Yerel mahkeme, davacıyı haklı bulmadı. Eylemin "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, beraat kararı verdi.
Yargıtay kararı bozdu
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne geldi.
Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın bozulmasına hükmetti.
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