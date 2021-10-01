Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai merkezli hava yolu Emirates, Airbus A380 tipi yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuşunu yaptı.

Emirates'e ait EK123 sefer sayılı uçak Dubai'den kalktıktan 4 saat sonra 14.35'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Piste inmesinin ardından uçak, taksi yaparak körüğü yanaştı. Çok sayıda yolcu ve havalimanı çalışanı körüğe yanaşan uçağın fotoğrafını çekti ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetti. Uçağın durmasından sonra pilotlar, kabinden Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkararak salladı.

[Fotoğraf: AA]

Emirates, A380 uçağını günlük EK123/124 seferini gerçekleştirmek için kullanacak. EK123 sefer sayılı uçuş Dubai'den 10.45'te kalkacak ve 14.30'da İstanbul'a iniş yapacak. EK124 sefer sayılı dönüş uçuşu ise 16.25'te İstanbul'dan kalkarak 21.50'de Dubai'ye varacak.

Üç sınıflı A380'i kullanıma sokan Emirates, First Class'ta 14 özel süit, Business Class'ta yatağa dönüşebilen koltukların yer aldığı 76 mini ünite ve Ekonomi Sınıfı'nda 427 ekstra mesafeli koltuklarla toplam 517 koltuk sunacak.