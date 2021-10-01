Kaza, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Küçük çocuğun sağlık durumu iyi

Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, çocuk ise kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.