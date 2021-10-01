Türkiye'de balon turizmi dendiğinde akla ilk gelen yer Kapadokya. Ancak Şanlıurfa Göbeklitepe'de de geçen yıl sıcak hava balonu uçuşları faaliyete geçti.

Salgından dolayı bir süre ara verilen balon gezileri yeniden başladı.

Tarihin sıfır noktasında gün doğumu izlendi

12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski yerleşimi olan Göbeklitepe gökyüzünden seyredildi.

Ziyaretçiler, tarihin sıfır noktasında gün doğumunu izlemenin keyfini yaşadı

Gün doğumu ile başlayan balon turu, yaklaşık bir saat sürdü.

Balondan Göbeklitepe, Harran Ovası ve kent merkezi kuş bakışı izlendi.

Haftada 3 gün balonlar havalanacak

Tarihi Göbeklitepe'de balon gezisi haftada üç gün yapılacak. Talep olması durumunda ise gün sayısı arttırılacak.