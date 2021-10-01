Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de geçen yıl başlayan ancak salgın nedeniyle bir süre ara verilen sıcak hava balonu uçuşları yeniden başladı. Haftada üç gün sıcak balonla Göbeklitepe, Harran Ovası ve kent merkezi havadan izlenebilecek.
Türkiye'de balon turizmi dendiğinde akla ilk gelen yer Kapadokya. Ancak Şanlıurfa Göbeklitepe'de de geçen yıl sıcak hava balonu uçuşları faaliyete geçti.
Salgından dolayı bir süre ara verilen balon gezileri yeniden başladı.
Tarihin sıfır noktasında gün doğumu izlendi
12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski yerleşimi olan Göbeklitepe gökyüzünden seyredildi.
Ziyaretçiler, tarihin sıfır noktasında gün doğumunu izlemenin keyfini yaşadı
Gün doğumu ile başlayan balon turu, yaklaşık bir saat sürdü.
Balondan Göbeklitepe, Harran Ovası ve kent merkezi kuş bakışı izlendi.
Haftada 3 gün balonlar havalanacak
Tarihi Göbeklitepe'de balon gezisi haftada üç gün yapılacak. Talep olması durumunda ise gün sayısı arttırılacak.
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