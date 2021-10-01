Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık yarım hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 19:17
- 19:11
- 19:12
- 18:51
- 18:41
Sıradaki Haber
Ankara'da elektrik kesintisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz