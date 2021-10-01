İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Taksi Denetimleri Genelgesi" kapsamında, taksilere yönelik denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, ülke genelinde başlayan denetimler İzmir'de de sürdürüldü.

18 şoföre para cezası kesildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem müşteri gibi taksilere binerek hem de şehrin çeşitli yerlerine kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı.

Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayan 14, seyahat sırasında cep telefonuyla görüşme yapan 3 ve dönüş ihlali yapan 1 taksi şoförü olmak üzere toplamda 18 şoföre 2 bin 592 lira cezai işlem uygulandı.

Yolcu gibi taksilere bindiler

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Ahmet Yaykın, son 2 gündür denetimlerin arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Taksilerin içine sivil personel bindirmek suretiyle birtakım kontroller yaptık. Nelere bakıyoruz? Emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, bunların yanında kısa mesafe gidecek yolcuyu almamak, taksimetreyi açmamak, trafiğin yoğun olduğu yerlere girmemek ve koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takmamak gibi ihlaller tespit edildiğinde gerekli işlemleri yapıyoruz."