Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hazır ambalajlı ürünlerin net miktarının ambalaj üzerinde beyan edilenle uyup uymadığına ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Firmaların ürünlerin dolumunda kullandıkları tartı aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığı da kontrol edildi. Numune alınarak yapılan denetimlerde gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri incelendi.

Yılbaşından 28 Eylül'e kadar olan süreçte 2 bin 250 hazır ambalajlı mamul denetlendi.

Denetimler sonucunda 2 bin 182 ürün standartlara uygun bulundu. Aykırılık tespit edilen 68 ürün içinse 186 bin 474 lira idari ceza uygulandı.