Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılarak mesire alanına dönüştürülen Mevlana Vadisi'nde 29 Eylül akşamı toprak kayması oldu.

Park sulamasında kullanılan boruların su sızdırmasından kaynaklandığı belirlenen olayda, yaklaşık 50 metre yükseklikten kopan topraklar büyük bir gürültüyle aşağı aktı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Tonlarca toprak, ağaçları kökünden söktü, mescit olarak tasarlanan kameriyeyi yıktı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından bölgeye AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, toprak kayması yaşanan vadinin üst tarafındaki konutlarda sorun olmadığı tespit edildi.

Son anda kurtuldular

Bu arada toprak kayması, vadideki restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, restoran için mescit yapımında çalışan işçiler, restoran çalışanları ve müşteriler tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.