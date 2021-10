İstanbul'un tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini bugün karşıladı.

Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu seyahatlerini Tarihi Yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul’da tamamlayacak.

69 yeni yolcusunu alacak

Bir gece Galataport İstanbul’da kalacak gemi, 2 Ekim’de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul’dan gemiye binecek 69 yeni yolcusunu kabul ederek bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak.

Kruvaziyer sektöründe, seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor.

Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

110 yolcu kapasitesine sahip

İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için, SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.

Mürettebat dahil toplam 150 yolcusuyla Bulgaristan’a doğru yola çıkmadan önce SeaDream II gemisinde devlet erkanı, kamu davetlileri ve Galataport İstanbul yöneticilerinin bulunduğu plaket ve karşılama töreni düzenlendi.

Amerika menşeli SeaDream II gemisi 105 metre uzunluğunda ve 110 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Gemide seyahat eden yolcuların uyrukları ABD, İngiltere ve Kuzey Avrupa’dan oluşuyor.

Karaköy’ün sahil şeridi şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri

Galataport İstanbul’un 5 yıl aradan sonra ilk misafiri olan SeaDream II gemisi, özel kapak sistemi ile dünyanın ilk yer altı terminaline bağlanan limana bugün saat 10.00’da yanaştı. 176 kapaktan oluşan bu sistem ile gemi olduğu zamanlarda gümrüklü alan ve güvenlik (ISPS) alanı ayrılarak geçici gümrüklü saha yaratılıyor.

Her türlü terminal, bagaj ve pasaport kontrol işlemleri yer altında gerçekleşiyor. Gemi olmadığı zamanlarda ise kapaklar kapanarak rıhtım ile hemzemin hale geliyor ve bu inovasyon sayesinde 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy’ün sahil şeridi, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Yolcular yerin altında inşa edilen 29 bin metrekarelik terminalden geçti

Galataport İstanbul Kruvaziyer Terminali, İstanbul merkezli mimarlık ofisi Autoban tarafından limanın tarihi önemini, çevresindeki Karaköy, Beyoğlu gibi önemli semtlerin kültürel dokusunu yansıtan, Roma ve Bizans dönemlerinde inşa edilmiş olan antik sarnıçların tarihi mimarisi ve karakterinden ilham alan çağdaş bir yaklaşımla tasarlandı. Uzun ve itinalı bir çalışmanın eseri olan terminal, SeaDream II yolcu ve mürettebatının İstanbul deneyiminin başlangıç noktası oldu.

Gemi prosedürü gereği tüm aşıları tamamlanmış olan kruvaziyer yolcuları ve mürettebat, ulusal ve uluslararası resmi makamların belirlediği kurallar çerçevesinde termal kamera ile ateş ölçümü, sosyal mesafe, hijyen uygulamaları, maske kullanımı, aşı uygulanıp uygulanmadığı gibi kontroller yapıldıktan sonra terminale giriş yapabildi.

Yolcular yerin altında inşa edilen 29 bin metrekarelik terminalden geçerek Karaköy’ü ve İstanbul’u keşfetmenin keyfini yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Ekonomiye önemli katkı sağlayacak

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, projede ağırladıkları bu ilk yolcu gemisine ilişkin şunları söyledi:

"Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Salgının yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul’a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse, her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz.

Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısı çok önemli. Kruvaziyer yolcuları şehre diğer yollardan gelen turistlere oranla alıveriş ve yeme içmeye yaklaşık 8 kat daha fazla döviz harcıyor. Tüm bu ekonomik ve turizm tanıtımı açısından getirilerin yanında elbette güncel salgın risklerinin farkında olarak hareket ediyoruz. Salgının getirdiği endişeleri ve riskleri ortadan kaldırmak için ilgili bakanlıkların genelgelerini titizlikle yerine getiriyoruz. Gerekli düzenlemeleri yaptığımız gibi Galataport İstanbul yönetimi olarak hijyen tedbirleri ve kamu sağlığı tedbirlerini en ileri düzeyde alıyoruz."

Kruvaziyeri İstanbul’a getiren SeaDream Yat Kulübü Güzergahlar ve Destinasyonlar Başkan Yardımcısı Emilio Freeman ise “Uzun yıllar eski misafirlerimiz SeaDream’in Türkiye'ye dönmesine olan ilgilerini dile getirdiler. Sonuç olarak, 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde İstanbul'a yaptığımız 2 günlük ziyaret için tüm SeaDream ekibimiz aylardır çalışıyor. Çok yorucu bir yıl olmasına rağmen, Galataport İstanbul ile ortaklığımıza ve özellikle bu ziyaretin gerçekleşmesine büyük yardımı dokunan Figen Ayan’a teşekkür ediyoruz" dedi.