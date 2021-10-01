İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]