Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırın içinden 2 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Niğde'de bir tırda gümrük kaçağı 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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