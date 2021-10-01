Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokakta drift yapan sürücüler mahalle sakinlerini bıktırdı.

Drift yapan sürücülerin tehlike oluşturduğu sokağa, şikayet üzerine 'profil atlama çizgisi' adı verilen kırmızı şeritlerden yuvarlak şekiller oluşturuldu.

[Fotoğraf: DHA]

"Profil atlama" sayesinde araçlar drift yapamayacak

İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu, profil atlama çizgisi hakkında bilgi verdi:

"Bu bahsettiğimiz malzeme, aslında yol ayracı olarak kullandığımız 'profil atlama' olarak adlandırdığımız bir malzeme. Profil atlama, diğer şeride geçmemeniz gereken yollarda, sizi uyarma amacıyla kullanılıyor. Profil atlama, drift yaparken asfalt zeminde kaymasını engelliyor. Yarım santimetreden bir buçuk santimetreye kadar bir yüksekliği var, o yükseklik tekerleğin takılmasına sebep oluyor, böylece araç drift hareketini yapamıyor. İki farklı malzemelerin karıştırılmasından yüksek mukavemet yakalanıyor ve kullanılıyor. Aslında yaya geçitlerinde kullandığımız boyanın biraz daha yoğunlaştırılmış hali. Bu boya nedeniyle, istediğiniz gibi drift yapamayacaksınız. İnsanların eğitilmesi gerekiyor."

[Fotoğraf: DHA]