Geçtiğimiz yıl, Gerede ilçesinde, pasta imalatı yapan Bayram Yılmaz, sosyal medyada otomobiline uygun jant seti satıldığını gördü.

Satıcı ile iletişime geçen Yılmaz, 1800 TL olan 4 jant için 1500 TL'ye anlaştı. Yılmaz, jantların ücretini Taner Kırıcıoğlu isimli satıcıya yolladı.

Jantları almak için kargo firmasına giden Bayram Yılmaz, kutuyu açtığında banyo musluğuyla karşılaştı ve iade etti.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar dava açıldı

Satıcıya ulaşamayan Yılmaz, bunun üzerine savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında Kırıcıoğlu hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Kırıcıoğlu katılmadı, mağdur Yılmaz ise hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Kırıcıoğlu'nun 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.