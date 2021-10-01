İstanbul Beylikdüzü’nde ikamet eden iş adamı Hüseyin Kolaç, kendisini sayısız kez arayan numaraya cevap verdiğinde kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığını ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen kişilerle tartıştı.

Olaydan birkaç saat sonra Kolaç'ın evine yemek sitelerinden kapıda ödemeli siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kolaç, evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya aldı.

"Kişisel bilgilerimin ellerinde olduğunu söylediler"

Hüseyin Kolaç, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Ayın 25’inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı. Gizli numaradan tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana tüm bilgilerimi gönderdi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. 'Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz' dediler. Sabah namazına kalktığımda cevapsız aramalar olmuş. Bana dedikleri şu, oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler."

"Evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar"

Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyen Kolaç, "Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25’inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Sabaha kadar sürüyor" dedi.