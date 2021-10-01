İstanbul Kadıköy'de, park halindeki otomobillerin bulunduğu sokakta güçlükle ilerleyen beton mikseri, yola sığmayınca kaldırıma çıkarak ilerlemeye çalıştı.

Bu arada mikserin, otomobile temas edip etmediğini kontrol etmek için inen sürücü, beton mikserinin kayması ile birlikte iki araç arasına sıkıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.