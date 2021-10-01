Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de ilginç kaza
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy'de sokakta ilerlemekte güçlük çeken beton mikseri sürücüsü, park halindeki otomobili kontrol etmek için araçtan indi. Beton mikseri kayınca iki araç arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
İstanbul Kadıköy'de, park halindeki otomobillerin bulunduğu sokakta güçlükle ilerleyen beton mikseri, yola sığmayınca kaldırıma çıkarak ilerlemeye çalıştı.
Bu arada mikserin, otomobile temas edip etmediğini kontrol etmek için inen sürücü, beton mikserinin kayması ile birlikte iki araç arasına sıkıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
Sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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