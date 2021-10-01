Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı.
M.E'nin kullandığı tır ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Kilis Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde çarpıştı. Otomobildeki 4 kişi sıkışarak hayatını kaybetti, araç sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kilis-Hatay kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.
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