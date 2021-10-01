Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsü arızalandı, trafik kilitlendi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul’da sabah etkili olan yağış trafiğe neden olurken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafik yoğunluğuna neden oldu.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında da İBB'ye bağlı bir İETT otobüsü arıza yaptı. Arızalanan otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafiğe araç arızası da eklenince trafik adeta felç oldu.
Son Haberler
- 11:40
- 11:36
- 11:39
- 11:28
- 11:20
Sıradaki Haber
Kadıköy'de ilginç kaza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz