İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafik yoğunluğuna neden oldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında da İBB'ye bağlı bir İETT otobüsü arıza yaptı. Arızalanan otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafiğe araç arızası da eklenince trafik adeta felç oldu.