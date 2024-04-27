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Türkiye
TRT Haber 27.04.2024 07:58

42 ilde NARKOÇELİK-14 operasyonu: 321 zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-14 operasyonunda 321 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

42 ilde NARKOÇELİK-14 operasyonu: 321 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapan zehir tacirlerine 42 ilde NARKOÇELİK-14 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" mesajını paylaştı.

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Uyuşturucu Ali Yerlikaya
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