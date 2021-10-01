Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de araziye gömülü makineli tüfek ve anti personel mayın bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, araziye gömülü makineli tüfek ve anti personel mayını bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe sınırlarında dün araziye gömülü MG-3 makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede güvenlik güçlerinde yürütülen operasyon sürüyor.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü PKK/KCK
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