Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir depodan 28,6 ton sahte gübre çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda 28 ton 600 kilogram sahte gübre bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir depoda sahte gübre bulunduğu bilgisi alan Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 572 çuvalda 28 ton 600 kilogram sahte gübre ele geçirildi.
Gözaltına alının şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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