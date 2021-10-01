Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 28 ton sahte gübre ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda 28 ton 600 kilogram sahte gübre bulundu. Bir kişi gözaltına alındı
Kayseri'de bir depoda sahte gübre bulunduğu bilgisini alan Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 572 çuvalda 28 ton 600 kilogram sahte gübre ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kayseri
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