Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül günü 2 kişinin koyda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bayrak ile Sisam Adası koyundaki düzensiz göçmenler kurtarılıp Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

Aç susuz bırakılıp, sopalarla dövülmüşler

Düzensiz göçmenler, Kuşadası'ndan 1 hafta önce yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'ın Sisam Adası'nda yakalanıp, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına en yakın noktadan denize atıldıklarını anlattı.

3 gün aç ve susuz bırakılıp, cop ve sopalarla dövülerek, para ve değerli eşyalarının alındığını ileri süren göçmenler, Kuşadası Milli Parkı'ndaki koya kadar yüzüp canlarını kurtardıklarını söyledi.

Cep telefonu sayesinde kurtulmuşlar

Aynı gün ve saatlerde yelkenli tekneyle İtalya'ya geçmeye çalışırken, Yunan unsurlarınca yakalanıp, lastik botla Türk kara sularına itildiği belirlenen, aralarında 8 çocuk ve 12 kadının da bulunduğu toplam 48 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

Yakalanan Suriye, İran, Kırgızistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden Suriyeli uyruklu Melissa Dabranid, Yunan unsurlarınca aç ve susuz bırakıldıklarını, şiddet gördüklerini, soğuk havaya maruz bırakıldıklarını söyledi.

Değerli eşya ve telefonlarının alındığını anlatan Dabranid, "Ben cep telefonumu gizlemeyi başarabildim. Türk sularına bırakıldığımızda Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayıp, kurtarılmamızı sağladım" dedi.

9 ayda 11 bin göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde, 9 ayda 11 bin 681 düzensiz göçmenin, umut yolculuğunda kurtarıldığı duyuruldu.

Geçen yıl aynı dönemdeki 457 olayda, 15 bin 400 düzensiz göçmenin de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken kurtarıldığı vurgulandı.

Geçen seneyle kıyaslandığında bu yıl aynı dönemdeki düzensiz göçmen sayısındaki düşüşe dikkat çekildi.

Geçen yıl eylül ayında 65 insan kaçaklığı organizatörü yakalanırken, bu sene rakam 19 oldu.

7 bin göçmen Türk kara sularına itildi

Umuda yolculukta binlerce kaçak göçmen de Yunan askeri tarafından yakalanıp, Türk kara sularına itiliyor. Bu olaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyet raporlarıyla ortaya koyuluyor.

Denize açılan 7 bin 718 göçmen Yunan güvenlik güçlerince engellenip Türk kara sularına itildi.

Umuda yolculuğa çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler bu engellemeler sırasında zor anlar yaşıyor.

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının sert müdahalesi

Sahil Güvenlik Botu Gemi Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Türk kara sularına itilen göçmenlerin dramını şöyle anlattı:

"Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik sert müdahalelerde bulunulduğu, bu müdahalelerde göçmenlerin lastik botlarının patlatıldığı, motorlarının söküldüğü göçmenlerin darbedilerek değerli eşyalarının alındığı, üzerlerine benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığı, elleri kelepçeli halde denize bırakıldıkları hatta üzerlerine zaman zaman ateş açıldığı düzensiz göçmenlerin beyanlarında kamuoyuna da yansımaktadır. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bu şekilde şiddet uyguladıktan sonra düzensiz göçmenleri motoru ve benzin bidonu alınan lastik bot veya kullanılamaz durumdaki can sallarına kalabalık gruplar halinde bindirilerek hayatlarının tehlikeye atıldığı, Türk kara sularına veya ülkemize ait üzerinde yaşam olmayan ada ve adacıklara geri ittiği olaylara ilişkin bazı görüntüler de medyada yer bulmaktadır."