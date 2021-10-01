Şirketin Halkapınar İstasyonu yanındaki merkezinde bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri TİS görüşmelerinin 6 Temmuz'da uyuşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.

Resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda da bir sonuç alınamadığını, 6356 sayılı kanun hükümleri gereğince grev kararı asmak zorunda kaldıklarını ifade eden Giral, grevin başlayacağı gün ve saatin daha sonra duyurulacağını aktardı.

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"Kabul edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Giral, şunları kaydetti:

"Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretleri istiyoruz. Amacımız ne kendimizi ne de İzmir halkını mağdur etmek. Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan METRO A.Ş. yönetimine artık dur demesidir. METRO A.Ş. yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."