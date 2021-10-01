Çorlu'da Nazlı Koldaguç ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan İ. arasında cadde üzerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Serkan İ., Koldaguç'u 9 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Nazlı Koldaguç’un çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Koldaguç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Metruk bir evde yakalandı

Polis, olay sonrası kaçan Serkan İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı metruk bir evde yakalayarak gözaltına alındı.