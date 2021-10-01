Termik santrallerin çevresel etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan yatırımlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Muğla'daki Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin kazan ve türbinleri yenilendi, baca filtreleme işlemleri tamamlandı. Böylece santraller Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirildi.

Termik santraller 2019'da baca filtreleriyle gündemdeydi. Yurt genelindeki tüm santrallerde olduğu gibi Muğla'daki santrallerde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın belirlediği çevre kriterleri hayata geçirildi.

Elektrik ihtiyacının yüzde 2'si buradan karşılanıyor

Muğla'da özel sektör tarafından işletilen Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2'sini karşılıyor. Santrallerde Muğla'daki madenlerden çıkan linyit kullanılıyor.

Termik Santral Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, "Yerli kömür termik santralleri enerji arz güvenliği açısından da çok önemli. Burada ürettiğimiz elektrikle 1,3 milyar metreküp her sene doğal gaz ithal etmekten ülkemiz, ekonomimiz anlamında kurtuluyor" dedi.

Kemerköy Termik Santralinde, baca, kazan ve filtreleme çalışmalarıyla insana ve doğaya saygılı yatırımlar sürüyor.

270 milyon euroyu bulan yenileme yatırımı sayesinde santral çevresinde emisyon değerleri önemli oranda düştü.

Çevre yatırımları sayesinde Muğla'daki yerli linyit kaynakları ekonomiye kazandırılmaya devam edecek.

Haber: Gül Benli

Kamera: Ahmet Karaahmetoğlu