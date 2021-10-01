Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ sanığı yakalandı
Tekirdağ'da, FETÖ üyeliğinden yargılamaları devam eden 5 sanık, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup FETÖ üyesinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu durdurdukları bir araçta, meslekten ihraç edilmiş öğretmen M.K, eski askeri okul öğrencisi Z.K, eski astsubay Y.S ve İ.Y ile F.A'yı yakaladı. Araçta şişme bot, kürek ve hava pompası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden yargılamaları devam ediyordu ve hükmün kesinleşmesi süreci tamamlanmak üzereydi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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