Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tır dorsesi havalandırma pervanesine çarptı
[Fotograf: TRT Haber]
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Osmaniye -Nurdağı arasında bulunan tünelin havalandırma pervanesi, bir tırın dorsesinin çarpması soncu yolun ortasına düştü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Osmaniye’den Gaziantep’in Nurdağı ilçesine geliş istikameti Aslanlı tünelinin içindeki akşam yaşanan olayda, seyir halindeki tırın dorsesi aniden kalktı.
Tır, tavana asılı haldeki havalandırma pervanelerinden birine çarptı.
Kaza sonucu pervanenin parçaları otoyola düştü.
Gaziantep - Osmaniye otoyolunda havalandırma pervanesi enkazı kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adana Gaziantep Trafik Kazası
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