Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı: 6 yaralı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyenlere çarptı.
Kazada N.E, H.E, M.E.A, A.E.A, A.C.E. ile M.Ş.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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