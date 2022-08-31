Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da beklenen sağanak başladı, AFAD uyardı
[Fotograf: AA]
İstanbul'da beklenen sağanak yer yer etkisini göstermeye başladı. Cevizlibağ'da aniden bastıran yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. AFAD, İstanbullulara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Meteoroloji'nin günlerdir uyarılarda bulunduğu İstanbul'da yağış bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı.
Cevizlibağ'da aniden bastıran yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Gün içinde kuvvetli yağışın etkisini artırması bekleniyor.
AFAD'dan SMS ile uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbullulara SMS ile dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.
"İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" şeklinde SMS gönderildi.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İstanbul Sağanak Yağış
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