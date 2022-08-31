Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT şoförü klima arızalı diyerek yolcuları indirdi
İstanbul Sultangazi'de İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları indirdi. İşlerine yetişmeye çalışan yolcular duruma tepki gösterdi.
Sultangazi-Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculardan aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi.
Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.
Şoför, onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam etti.
Etiketler: Cep Telefonu İETT İstanbul
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