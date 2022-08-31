Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun 5’nci kilometresi Çavuşköy mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Erdinç A. yönetimindeki otomobil Çavuşköy Mahallesi mevkiine geldiği sırada önünde seyir haline olan Tarkan D. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil su kanalını aşarak tarlada durabildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans geldi.

Araçta bulunan sürücü Erdinç A. ve yolcu olarak bulunan Güllü A., Tanal T. ve Duru A. ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.