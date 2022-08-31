Çanakkale’de gündüz yapılan kutlamalarından sonra akşam Camikebir Mahallesindeki Gazi Süleyman Paşa heykelinin bulunduğu noktadan başlayan fener alayı yürüyüşüne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yaklaşık bir kilometre yürüyerek konser alanına gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Daha sonra ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının finali olan bayram konseri gerçekleştirildi. Konser alanında Burcu Güneş şarkılarını seslendirdi.