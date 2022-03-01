İstanbul Arnavutköy'deki dört yol ayrımında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Motorda bulunan 2 kişi motordan fırlayarak yola savruldu. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.