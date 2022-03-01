Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ticari aracın çarptığı motosiklettekiler ölümden döndü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin üzerinden yola savrulan iki kişi, kazayı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'deki dört yol ayrımında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.
Motorda bulunan 2 kişi motordan fırlayarak yola savruldu. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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