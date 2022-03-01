Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Narlı Mahallesi Ayvalık Burun Cami Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşıdan gelen yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü İlknur B. hayatını kaybetti, minibüsdeki 5 kişi de yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Ambulans
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