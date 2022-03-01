Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de bir araçtan 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ihbar üzerine dün ilçedeki Esendere yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 koli içinde kırmızı reçeteli 2 bin 330 paket ilaç ele geçirildi.
Şüpheli iki kişi hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Hakkari Kaçakçılık
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