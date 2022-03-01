Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Mürsel Sunal son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Eren Kış-25 Operasyonu"nda silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal, memleketi Van'da toprağa verildi.
Şehit Mürsel Sunal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Gevaş ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Rahime, baba Mehmet ve şehidin kardeşlerini, askerler ve yakınları teskin etmeye çalıştı.
İl Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sunal'ın naaşı Koçak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Törene, Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Cem Kaplan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Şehit Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
Son Haberler
- 14:46
- 14:50
- 14:51
- 14:37
- 14:59
Sıradaki Haber
Adana'da yük treninin vagonu raydan çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz