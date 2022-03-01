Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal'a rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal için taziye mesajı yayımladı.
"Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Çukurca’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Hakkari Çukurca’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 1, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/CyNo3LCvBX
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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