Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 648 personelin katılımıyla Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (648) personel ve 40 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele Terör Örgütü
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