Meclis'teki törene Somuncuoğlu'nun ailesi, yakınları ve siyasiler katıldı.

TBMM'deki törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ile milletvekilleri de törende hazır bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Somuncuoğlu için dua edildi.

Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

Somuncuoğlu'nun özgeçmişi

Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün vefat etti.

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Bir dönem devlet bakanı olan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapan, Sadi Somuncuoğlu, 57'nci koalisyon hükümetinde de devlet bakanlığı görevinde bulunmuştu.

[Fotoğraf: DHA]