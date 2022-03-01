Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li Semra Güzel için karar günü
[Fotoğraf: AA]
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Meclis Genel Kurulu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ait iki fezleke ayrı ayrı görüşülecek.
Görüşmeler sırasında HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, Güzel adına savunma yapacak.
Ardından dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin oylamasına geçilecek.
Genel Kurul'da bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğunun evet oyu kullanması durumunda Semra Güzel'in dokunulmazlığı kalkmış olacak. Böylece HDP'li milletvekili Güzel'in yargılanmasının önü açılacak.
Etiketler: HDP
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