Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli motosikletçileri kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden motosikletçileri kabul etti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.
Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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