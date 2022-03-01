Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.