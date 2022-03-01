Rusya’nın Ukrayna sınırına aylarca önceden yaptığı yığınakta zırhlı araçlar dikkat çekiyordu. Sınırın farklı bölgelerinde kümelenen zırhlıların olası bir harekatta çok hızlı bir şekilde kendilerine verilen görev yerlerine ulaşacağı bekleniyordu.

Ancak öyle olmadı… Rusya Lideri Vladimir Putin’in kararıyla Ukrayna sınırına geçen Rus zırhlılarından birbiri ardında ilginç görüntüler gelmeye başladı. Kimi yakıtı bittiği nedeniyle yolda kaldı, kimi arıza verdi, kimi de saplandığı çamurdan çıkamadı.

Bir diğer dikkat çeken nokta da Rus zırhlı araçların üzerindeki kimi eklemelerdi. Yakın planda görüntülenen Rus zırhlılarının etrafının kalın tahtalarla güçlendirmeye çalıştıkları ve üst taraflarının kuş yuvasını andıracak şekilde bir kafesle kapattıkları gözlendi.

Bu görüntüler haliyle iki farklı soruyu beraberinde getirdi. Rus zırhlıları neden beklenenden daha fazla sıkıntı yaşadı ve tahta korumalar ya da demir kafesler karşıdan gelecek saldırılara karşı ne kadar korunaklı olabilir?

[Henüz ilk gün yakıtı bittiği ya da bozulduğu için yolda kalan Rus askeri araçları dikkat çekmeşti.]

Rusya, Suriye tecrübelerini araçlara aktarmak istedi

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Rusya’nın Suriye’deki tecrübelerinden sonra tanklarını güçlendirmeye ve modernize etmeye devam ettiğini belirtiyor.

Ukrayna’da hem T-72 tanklarının son serisi T-72B3’lerin hem de T-90 tanklarının kullanıldığına değinen Küçük, bu tankların bir kısmının kulesinin üst kısmına kuş yuvasını andıran metal kafesler entegre edildiğine dikkat çekiyor.

Tank ve benzer şekilde zırhlı araçların üst taraflarındaki zırhın ön ve yan taraflarına göre daha az olduğunu söylüyor Küçük ve “Dolayısıyla zırha üstten bir füze temasının olması durumunda çok daha fazla etkilenirler. Ukrayna’nın ABD’den aldığı Javelin füzelerinde ‘top attack’ denen üstten vurma özelliği bulunuyor. Füze tanka ilerledikten sonra yükseliş yaparak tankın tam üstünden hedefi vuruyor. Aslında Javelin dışında bu tip bir önlemin en önemli sebebi havadan gelebilecek insansız hava aracı mühimmatları" bilgisini paylaşıyor.

Etkisi sınırlı kalır

Ukrayna’nın elindeki diğer kimi unsurların da hedefi üstten vurduğuna işaret ediyor Küçük. Rusların tankların üstüne kuş yuvasına benzer bir eklenti yapmasının nedeni bu.

Bunun ne kadar koruyucu olduğunu soruyoruz Küçük’e ve “Modern tandem başlıklı tanksavarlara karşı yüksek etkinlik göstereceği düşünülmüyor. Nitekim Ukrayna’dan gelen ilk görüntüler de şimdilik bunu destekliyor. Ancak daha fazla referansa ihtiyaç var” diyor.

[Bazı Rus zırhlılarının 'tahtalarla' örülerek güçlendirilmek istendiği görülüyor.]

RPG’lere karşı ‘tahta’ önlemi

Personel taşıma amaçlı diğer Rus zırhlı araçlarında da tahta ile yolcu bölmesinin dışının kaplandığı görüntülere getiriyor konuyu Küçük ve devam ediyor:

“Buralarda da yine omuzdan atılabilen RPG gibi zırh delici mühimmatlara karşı bir önlem alınmak istenmiş gibi. Bu tarz eklentiler belirli ölçüde mühimmatın işini zorlaştırabilir ancak çok etkili olabileceği söylenemez. Tamamen şansa göre bir sonuç oluşur.

Çok fazla yolda kalan Rus aracı gördük. Tank, zırhlı personel taşıyıcının yanı sıra yolda kalmış ve terk edilmiş hava savunma sistemi dahi gördük. Açıkçası bu manzaralar hele de Rus Ordusu söz konusu olunca oldukça şaşırtıcı.

Tabii uzaktan açık kaynak verilerine göre konuşuyoruz şu anda sahada bir savaş olduğu gibi enformasyon alanında da bir savaş var. Ancak mevcut verilere göre Rus Ordusu’nun Kiev’de mevcut yönetimi kolayca devirebileceği ve Ukrayna ordusunun direncinin olmayacağı yönünde hesap yaptığı gözüküyor.

Tabii bu durumun gereğinden fazla güvene ve rehavete sebep olduğu söylenebilir. Ancak yine de Rus Ordusu gibi devasa bir ordunun kendi sınırının ötesinde icra ettiği yani Suriye gibi denizaşırı olmayan bir savaşta bu denli büyük lojistik sorunları ile karşılaşması çok büyük hezimet.”

‘Saklanan avcılar’ ciddi sorun oldu

Küçük, Rus zırhlılarının bu halde görüntü vermesinin bir diğer nedenin de Ukrayna’nın Ruslara konvansiyonel olarak değil de ‘saklanan birer avcı misali’ saldırması olduğunu söylüyor.

“Ya şehirlerin içine çekerek ya da şehirlerarası noktalarda pusular kuruyor Ukrayna güçleri. Bu durum da Rusları oldukça zorluyor” görüşünü paylaşan Küçük, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasında Avrupalı kimi ülkeler ile ABD’den Ukrayna’ya gelen yoğun istihbarat desteğinin etkisinin olabileceğine de dikkat çekiyor.