Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
HSK, 2 savcıyı FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç etti
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi'nin FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraçlarına karar verdi.
HSK'nın, Mesut Emre ve Hüseyin Çelebi'ye ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların soruşturma ve kovuşturma kapsamında verdikleri ifadeleri ile Emre ve Çelebi hakkında elde edilen bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, ByLock mesaj içerikleri ve savunmaları doğrultusunda söz konusu kişilerin meslekten çıkarılmasına karar verildi.
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