Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

İki isim törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak.

İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanacak

Görüşmelerde Türkiye-Kosova ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Erdoğan ve Osmani-Sadriu görüşmelerin ardından iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.