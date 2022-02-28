Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Somuncuoğlu'nun cenazesi yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
Bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Sadi Somuncuoğlu, bu sabah vefat etti.
TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.
Sadi Somuncuoğlu'nun geçmişi
Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.
Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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