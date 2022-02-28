Vaka haritası açıklandı: 13 ilde vakalar arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka yoğunluğu İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
Amasya 1961,64 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Vakaların en çok arttığı 10 il
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:
Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.
13 ilde vakalar arttı
Vaka yoğunluğu 13 ilde artarken, 68 ilde azaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vakalar düştü. Marmara Bölgesi'nde vakalardaki tek yükseliş Yalova'da gerçekleşti.
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